Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor'da Teknik Direktör Can Güven, Bayburtspor İl Özel İdare Gençlik ve Spor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “3 puan alacağımız maçtan bir puan almak bizim açımızdan kötü oldu” dedi.

Kendi saha ve seyircileri önünde 3 puanı almayı çok istediklerini belirten Can Güven, “Kazanmamız gereken bir haftaydı fakat kendi saha ve seyircimiz önünde bu olmadı. Çok iyi başladık maça ve güzel paslarla oyunun üstünlüğü elimizdeydi. Birçok pozisyona girdik ve bu atakları sonuçlandıramadık istediğimiz gibi. Antrenmanlarda duran topları çok çalıştık ve duran toptan gol bulacağımızı biliyorduk. İkinci yarının başlarında bu golle öne geçtik. Golü attıktan sonra Bayburt takımı oyuna ortak oldu ve bizim golün 10 dakika sonrasında golü buldular. Yenmemesi gereken bir golü yedik. Bu tip maçlarda tip öne geçtiyseniz skoru korumak zorundasınız. 3 puan alacağımız maçtan bir puan almak bizim açımızdan kötü oldu. Bu ligde yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Oyuncularımızı kutluyorum gösterdikleri mücadeleden dolayı. İlerleyen haftalarda takımımız oturduğu zaman daha iyi sonuçlar alacağımızdan kuşkum yok. Yeni bir takım var ve her hafta küçük hatalarımızı düzelteceğiz” diye konuştu.