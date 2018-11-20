Şampiyonluğa değil ligde kalmak için bir takım yaptık” dedi.

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Eroğlu yaptığı açıklamada, “Bu hafta maalesef kendi saha ve seyircimiz önünde Payasspor'a mağlup olduk. Futbolda bu tür kayıplar oluyor. İstemediğimiz bir şekilde iyi hazırlandığımız bir maçı kazanamadık. Bu yenilgi ile birlikte takımda ve taraftarlarımızda moral bozukluğu yaşandı. Biz Fatsa Belediyespor'u devraldığımız zaman bu takım kayyuma gidiyordu. Bu takım kapanmasın, kayyuma gitmesin dedik ve şehir olarak bu takıma sahip çıktık ve görevi biz yönetim kurulu arkadaşlarımızla devraldık. Takımı aldığımızda 1 puanımız vardı şimdi ise 14 puanımız var. Taraftarlarımız geçen yıldan başarılı sonuçlara alışkın olunca bu yıl ki durum için ise ligde takımı tutmak için bir takım kuruldu. Taraftarlarımızdan sonuçlara bir sabırsızlık, takıma ve teknik heyetimize karşı bir tahammülsüzlük olduğunun farkındayız. Payasspor maçı sonunda istemediğimiz görüntüleri yaşadık. Hocamıza olumsuz tepkiler oldu ve kendini bilmez kişiler sözlü hakaretler yaptılar. Kimsenin kimseye kötü söz söyleme durumu yoktur. Hocamız geçtiğimiz haftalarda babasını kaybetmesine rağmen cenazesini bekleterek maça çıktıktan sonra cenazesini defnetmeye gitti. Bu tarz kişileri kesinlikle tribünlerden ayıklamamız gerekiyor. Fatsa Belediyespor taraftarlarının da bu konuda bilinçli olması gerekiyor” diye konuştu.

“Bucaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz”

Kulübü çok büyük ümitlerle devraldıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, “Gelinen süreçte iş adamlarımızdan ve ilçemizin önden gelen kişilerinden yeterli desteği alamadık. Takımızla, kulübümüzle alakalı bazı sıkıntılarımız var. Bu takım ligde kalacaksa işadamlarımız ve Fatsa halkının desteği ile ayakta kalacak. Biz destek göremezsek bizimde yapacaklarımız sınırlıdır. Herkesin elini vicdanına koymasını istiyoruz. Ligde kalmak için büyük bir mücadele veriyoruz, herkesi bilinçli olmaya davet ediyoruz. Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Bucaspor maçı var. Bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bu takım bu ligde kalacaktır. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanlık için tekrar adayım”

“Fatsa Belediyespor, Fatsa ilçesinin bir markasıdır” diyen Başkan Eroğlu, açıklamasını şöyle tamamladı: “Takımımız birilerinin takımı değil Fatsa halkını temsil eden bir spor kulübüdür. Yakından yeni bir kongre kararı alacağız. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla bu kararı aldık ve daha da genişletmek istiyoruz yönetimimizi. Yönetimde yer almak isteyen vatandaşlarımız olmak istiyorsa kulübümüzün kapısı onlara açıktır. Ben de yeni kongrede tekrar adayım.”