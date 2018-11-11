TGK: “Anadolu medyası artan döviz kurlarının baskısıyla adeta yayın yapamaz hale gelmiştir”

Türkiye'nin en üst çatı medya meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 8-11 Kasım tarihleri arasında Ordu'da gerçekleştirildi. Toplantının sonuç bildirgesinde yerel medyanın artan döviz kurlarının baskısıyla yayın yapamaz hale geldiği dile getirildi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye genelindeki 8 gazeteciler federasyonu genel başkanı ve yöneticileri, 83 gazeteciler cemiyeti başkanı ve temsilcisi ile 148 medya mensubunun katıldığı toplantıda, basının sorunları ve çözüm önerileri ile son yaşanan ekonomik krizin sektöre etkileri ele alındı. Toplantının ardından açıklanan sonuç bildirgesinde ise şu görüşlere yer verildi:

“Anadolu'nun her köşesinde halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda fedakârca görev yapan yerel medya ve çalışanları, demokrasiye işlerlik kazandırmaktadır. Ticari işletme mantığının ötesinde kamusal görev üstlenen yerel basın, 2018 yılının ikinci yarısında ekonomik yönden ağır bir yükün altına girmiş, artan döviz kurlarının baskısıyla adeta yayın yapamaz hale gelmiştir. Zorunlu girdiler olan kağıt, boya, kalıp ve film gibi sarf malzemelerin tamamının ithal edilmesi, sektörün sürdürülebilirlik sorununu beraberinde getirmiştir. 2016 yılı sonunda kağıdın tonu 665 dolar, dolar kuru 3,47 TL ve bir ton kağıt 2 bin 307 TL iken, 10 Kasım 2018'de kağıdın tonu peşin 870 dolar, dolar kuru 5,46 TL ve kağıdın tonu 4 bin 750 TL olarak gerçekleşmiştir. Benzer artışlar boya ve kalıp için de söz konusudur. Kısacası ekonomik sorunlar, yerel gazetelerin maliyetlerini farklı kalemlerde yüzde 100 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda arttırmıştır. Öte yandan, son yıllardaki uygulama ve mevzuat değişiklikleri yolu ile Basın İlan Kurumu ilanlarında da kayıplar yaşanmaktadır. Beklentimiz Basın İlan Kurumunun bu ay sonunda toplanacak genel kurulunda ele alınması beklenen ‘resmi ilan fiyat tarifesinin zorlu ekonomik koşullar göz önüne alınarak arttırılması ve kısa sürede uygulamaya konulmasıdır. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu oluşturan 20 bini aşkın gazetecinin temsilcisi olarak bir diğer beklentimiz de basın sektöründe istihdam sağlayan yerel basın kuruluşlarımıza uygun koşullarda hibe ve kredi desteği verilmesidir.”