Tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Ordu’da yoğun tipi nedeniyle Çambaşı Yaylası’nda mahsur kalan ve Kabadüz Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlar mutluluktan ekiplere sarıldı.
Ordu'da yoğun tipi nedeniyle Çambaşı Yaylası'nda mahsur kalan ve Kabadüz Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlar mutluluktan ekiplere sarıldı.
Çambaşı Yaylası Horlak Obası'nda yoğun tipi nedeniyle araçlarıyla birlikte mahsur kalan vatandaşlar, telefonla Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı arayarak yardım istedi. Kabadüz Belediyesi karla mücadele ekibi, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın talimatıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası Horlak Obası'nda mahsur kalan vatandaşları araçlarıyla birlikte kurtardı.
Kurtarma çalışmaları sonrası vatandaşlar mutluluktan ekiplere sarılarak Belediye Başkanı Yener Kaya'ya ve ekibine teşekkür etti.