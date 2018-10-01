Tır üstünde tehlikeli yolculuk

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorse bağlantı noktasında seyahat etmesi, görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu.

İlçeye bağlı Cevizdere istikametinden Ünye istikametine giden bir tırın dorse bağlantı noktasında seyahat eden bir kişi, görenleri korkuttu. Seyahat eden kişinin, bağlantı noktasında incelemelerde bulunması ve tehlikeli hareketler yapması ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Yaklaşık 50 kilometre hızda seyreden tırda çekilen görüntüler yürekleri ağza getirirken, tedbir alınmaması sonucu meydana gelen kazaların nasıl kaynaklandığını da gözler önüne sermiş oldu.