Tiyatrocu Altan Erkekli’den şiir dinletisi

Sunuculuğunu misafir sanatçı olarak bulunan Umut Oğuz’un gerçekleştirdiği etkinlikte çalınan müzik eşliğindeki şiir dinletisini Fatsalılar beğeniyle izledi. Fatsalıların yoğun ilgi gösterdiği şiir dinletisinde ünlü tiyatrocu Altan Erkekli, çeşitli şiirler seslendirdi.

Altan Erkekli, İrsel Çivit orkestrası eşliğinde sunduğu şiir dinletisini "Demedim mi" ilahisi ile sonlandırdı.

Tiyatrocu Altan Erkekli’ye dinletisi sonunda plaket ve çiçeğini Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu takdim etti.

Başkan Eroğlu Altan Erkekli’nin İrsel Çivit orkestrası eşliğinde sunduğu şiir dinletisi ile kendilerine gönülleri okşayan bir gece yaşattığını söyleyerek, “Değerli oyuncumuza davetimizi kırmayıp ilçemize geldiği için teşekkür ederiz” dedi.