TMO fındık alımlarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 1 Kasım'dan itibaren fındık alımı yapacağını açıklaması üzerine, Ordu'da üreticiler sabah saatlerinde TMO'ya akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO'nun fındık alımı yapacağını açıklamasının ardından serbest piyasada fiyatlar yükselirken, üreticiler de oldukça umutlandı. 1 Kasım tarihinden itibaren TMO'nun fındık alımı yapacağı haberi üzerine çiftçiler, internet üzerinden başvurularını tamamladı.

Bir gün öncesinden fındıklarını araçlarına yükleyen üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla TMO'nun Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan deposunun yolunu tuttu. Yetkililer gelene kadar burada bekleyen üreticiler, fındıklarını vermek için sabırsızlandıklarını belirtti.

"Bu durumdan memnunuz"

TMO'nun deposuna sabah saatlerinde fındık getiren çiftçilerden Kahraman Engür, "Yaklaşık 2 ton fındık getirdim. Fiyatların burada daha yüksek olmasından dolayı burayı tercih ettik. İnşallah alım yapılacak. Hükumetimiz ödemeleri de kısa süre içerisinde yapacağını söyledi. Bu konuda memnunuz. İnşallah öğlene kadar fındığımızı teslim edeceğiz" dedi.

"TMO'dan sonra serbest piyasadaki fiyatlar yükseldi”

Metin Ertuğrul isimli çiftçi, TMO'nun fiyat açıklamasından sonra serbest piyasada da fiyatların yükseldiğine dikkat çekerek, "1 Kasım itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi fındık almaya başladı. İnşallah bu saatten sonra fındık üreticilerimiz için hayırlısı olur. Yıllık 2 buçuk-3 milyar gelir elde edilen bir ürün için çok şükür bu sene fındık alınmaya başlandı. Şu an 14 TL rakamla açıklandı, açıklamanın ardından serbest piyasadaki fiyatlar da artış yükseldi" şeklinde konuştu.

Cemil Alparslan isimli çiftçi "Yaklaşık 1 buçuk ton fındık getirdim. Şimdilik alımların yapılmasını bekliyoruz. Ağustos ayından itibaren fındık vereceğiz diye bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yetkililerin hazırlıklarını tamamlamasının ardından sırayla üreticilerin fındıkları alınmaya başladı. Üreticiler, fındıklarını depoya boşalttı.

“Devletimizin müdahalesi, serbest piyasadaki olumsuzluğu ortadan kaldırıyor”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soyadan, vatandaşların fiyattan ve TMO'nun fındık almasından dolayı memnun olduklarını söyledi. TMO'daki yüksek fiyatın, serbest piyasayı da olumlu yönde etkilediğini anlatan Soydan, "Ziraat Odaları Birliği olarak uzun süredir devletimizin müdahale etmesini bekliyorduk. 26 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanımızın fındığa müdahale ediyoruz açıklamasından sonra bugün itibariyle alımlar başladı. Şu anki fiyatlar lavant kalite 14 TL, Giresun kalite ise 14 buçuk TL. Şu anda alım yapılan merkezde üreticilerimizin taleplerini önemli ölçüde görüyoruz. Üreticilerimiz bu fiyatlardan memnunlar. İlk günden bile hem üreticilerimiz rağbet gösteriyor, hem de devletimiz müdahale ettikten sonra serbest piyasada fiyatlar yükseldi. Demek ki devletin müdahalesi serbest piyasadaki olumsuzluğu ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.