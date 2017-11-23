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23 Kasım 2017 12:04

TMO, fındıkta 1 milyar 400 bin TL ödedi

Fındık alımlarını sürdüren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugüne kadar yaklaşık 150 bin ton ürün alımı yaptı, üreticilere 1 milyar 400 milyon TL ödemede bulundu.

TMO, fındıkta 1 milyar 400 bin TL ödedi

23 Kasım 2017 12:04


TMO’dan verilen bilgiye göre, 6 Eylül’den itibaren serbest piyasaya müdahale ederek fındık alımlarına başlayan TMO, Batı ve Doğu Karadeniz’de 45 alım noktasında 75 bin üreticiden yaklaşık 140 bin ton fındık satın aldı. TMO, aldığı ürün karşılığında üreticilere 1 milyar 400 milyon TL ödeme yaptı. TMO, Giresun kalite fındığı 10,50 lira, levant kalite fındığı 10 liradan alıyor.



Alımlar kesintisiz sürüyor


Ordu Ziraat Odaları Koordinasyon Birliği Başkanı Arslan Soydan, TMO’nun serbest piyasaya müdahale etmesinin ardından alımların çok yavaş gittiğini ancak bir süre sonra alım kriterlerini değiştirerek üreticinin tüm fındığını alacağını açıklamasının sektör açısından en önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Soydan, "TMO’nun alım kriterlerini değiştirdikten sonra alım noktalarını süratle arttırması ve üreticiyi kapıdan çevirmemesi fındık sektörü ve serbest piyasa açısından olumlu bir adım olmuştur. Alımlar şu anda kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" dedi.




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