TMO Genel Müdürü, fındık için Ordu’da

AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız’ın da hazır bulunduğu ziyarette, TMO’nun fındık alımının, fındık piyasasına ilişkin beklentilerin, fiyat durumunun ve fındığın genel sorunlarının ele alındığı bir değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi.

Toplantıda, fındık üreticilerinin beklentileri, fındığın ekonomiye olan katkısı konusunda, Vali Seddar Yavuz ve AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız tarafından TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’a bilgilendirmede bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, TMO vasıtasıyla fındık üreticisini kesinlikle mağdur etmeyecek, titiz bir çalışma yürütüldüğü dile getirilen toplantıda, fındık konusunu her yönüyle değerlendirildi.