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28 Ağustos 2018 21:57

TMO Genel Müdürü, fındık için Ordu’da

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık konusunda görüş alışverişinde ve istişarede bulunmak üzere Vali Seddar Yavuz’u ziyaret etti.

TMO Genel Müdürü, fındık için Ordu’da

28 Ağustos 2018 21:57


AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız’ın da hazır bulunduğu ziyarette, TMO’nun fındık alımının, fındık piyasasına ilişkin beklentilerin, fiyat durumunun ve fındığın genel sorunlarının ele alındığı bir değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi.


Toplantıda, fındık üreticilerinin beklentileri, fındığın ekonomiye olan katkısı konusunda, Vali Seddar Yavuz ve AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız tarafından TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’a bilgilendirmede bulunuldu.


Tarım ve Orman Bakanlığınca, TMO vasıtasıyla fındık üreticisini kesinlikle mağdur etmeyecek, titiz bir çalışma yürütüldüğü dile getirilen toplantıda, fındık konusunu her yönüyle değerlendirildi.




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