TMO tüm fındığa talip oldu

TMO’nun deposundan geri dönen fındık üreticisi olmayacak. Fındık satın aldığımız üreticiye ödemeyi bir hafta içinde yapacağız” dedi.

Ordu’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı A. Eşref Fakıbaba’nın talimatıyla fındık alımlarına yeni bir düzenleme getirdiklerini söyledi. Fındık alımlarında çürük oranını yüzde 5’e, çatlak fındık oranını yüzde 7’ye çıkardıklarını ve alım yaptıkları her üreticiye bir hafta içinde ödeme yapacaklarını belirten Kemaloğlu, “Bugüne kadar 2 bin 500 üreticimizden 50 milyon lira değerinde yaklaşık 5 bin ton fındık satın alımı yaptık. Ödeme günü henüz gelmemişti ancak Sayın Bakanımızın talimatıyla ödemeleri öne çektik. Önümüzdeki 50 milyon lirayı üretici hesaplarına aktaracağız. Bundan sonra satın aldığımız fındığın ürün bedelini bir hafta içinde ödeyeceğiz. Tüm fındığa talibiz. TMO deposunun önüne gelip şu bu sebeplerle geri dönen üretici olmayacak” diye konuştu.

“30 depoda alım yapıyoruz”

Yine bugüne kadar 25 bin üreticiden 60 bin ton fındık randevusu aldıklarını, günlük alım miktarının bin tonu aştığını belirten Kemaloğlu, “İnşallah günlük alım miktarını bin 500-2 bin tona çıkaracağız. Bölgede aktif alım yaptığımız depo sayısı 30’a ulaştı. Sevinerek söyleyebilirim ki alımlar düzene girdi. İnşallah önümüzdeki günlerde alımlar artarak gidecek. Randevuların gerçekleşme oranı yüzde 70. Bizden randevu alan üreticilerin hepsi fındığını satmaya gelmiyor. Bu da bizim günlük performansımızı olumsuz etkiliyor. Eğer üreticilerimiz randevu alıp fındığını satmaya gelmeyeceklerse randevularını TMO iş yerlerine bilgi vermesi lazım ki biz de ona göre ne yapacağımızı bilelim” açıklamasında bulundu.

“Fındıkta algı operasyonu var”

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Kemaloğlu, fındık fiyatına tepki olarak ‘fındıklığını kesen veya fındık yakan üretici’ haberlerinin tamamen algı operasyonu olduğuna dikkat çekti. Kemaloğlu, “Ben de bu bölgenin çocuğuyum. Hepimiz fındığı biliriz. Haberlerde fındıklığını kesen kadın haberi gördüm. O kadının kestiği fındık ham fındıklık. Yani orman ağaçlı fındık. O yakıldığı söylenen fındıkların rengine bakılırsa çürümüş fındık. Evet fındık üreticisinin bir fiyat beklentisi var. Fiyat daha iyi olsaydı diye bir beklenti var. Ama ortada ciddi bir algı sorunu var. Şimdi deniyor ki ’fındık 7-8 lira’. Sormak gerekmez mi hangi fındık? Randımanı 35-40 arası ise 7.5-8 lira olur. Ama TMO kriterlerine göre 50 randıman fındığı benim Karadenizli hemşehrim gidip 7-8 liraya satmaz” diye konuştu.