TOBB Başkan Yardımcısı Murzioğlu: “Tüm bölge halkına geçmiş olsun”

Ordu’nun Fatsa ilçesine gelerek Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasını ziyaret eden Salih Zeki Murzioğlu, “Ordu ilimizde gerçekten büyük bir sel felaketi yaşandı. Üreticilerimizin fındığı sel ile akıp gitti. Bizler de fındığımızın son durumunu Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na anlatarak gerekli çalışmaları hemen başlatacağız. Fındık Ordu bölgesinin olmazsa olmazıdır. Üreticilerimizin yanında olmak zorundayız. Fatsa ve Ünye’deki odalarımızın başkanlarından konu ile ilgili bilgileri aldık. Tüm bölge halkına geçmiş olsun” dedi.

Büyük bir sel felaketi yaşandığını ifade eden Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi ise, “Yaşanan sel felaketinde bölgemizin ana geçim kaynağı olan fındık büyük zarar gördü. Üreticilerimiz gerçekten perişan oldular. Bizler de onların temsilcisi olarak fındığımıza sahip çıkmak zorundayız. Fındık üreticilerimiz zor durumdadır ve bu durum ise bizleri fazlasıyla üzüyor. Sizlerin ziyareti bizleri son derece memnun etmiştir. Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da bizlerin bu önemli sorunu ile ilgileneceğinden kuşkumuz yoktur” diye konuştu.