Topçam’da ilk enerji

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 350 milyon lira harcanarak inşa edilen Topçam Barajı, 8 yıl sonra enerji üretmeye başladı.

1978 yılında Türkiye-Japonya ilişkileri kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile Japon JİCA örgütü arasında Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki su kaynaklarını enerjiye dönüştürülmesi amacıyla başlatılan çalışma ile gündeme alınan Topçam Barajı’nın, siyasi ve toplumsal olaylar sebebiyle ancak 1997 yılında temeli atıldı. Temeli atıldıktan bir süre sonra durdurulan inşaat çalışmaları 2003 yılında dönemin eski Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in gayretleriyle yeniden başlatıldı. 2008 yılında 122 metre gövde yüksekliğine sahip olan ve enerji üretimine hazır hale getirilen barajda su tutma işlemi sonunda 910 metre derinliğe ve 3 bin kilometrekare alana ulaşacak bir göl ortaya çıkarıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, enerji üretimi için yüklenici firma tarafından başlatılan çalışma kapsamında barajın türbin imalatı ve montajlanması çalışmalarına 2011 yılında başlanabildi. Firmanın yaptığı türbin ve montaj ünitelerinin uyumsuzluğundan kaynaklanan sorunlar nedeniyle barajın enerji üretimine geçmesi gecikti. Bu arada 2008 yılında açılan derivasyon tünellerinde yıllarca kullanılmayıp boş bırakılması sebebiyle çökmeler ve aşınmalar yaşandı. Bir yandan montaj ünitelerinin Diyarbakır’da yapılıp getirilmeye çalışılması, bir yandan derivasyon tünellerinin yeniden inşası için ayrı bir çalışma ve ihale takvimi işletilmesi gibi sebeplerle Topçam Barajı 8 yıl gecikti.



8 yıl sonra ilk üretim

Geçen hafta türbin ve diğer ünitelerinin tamamlanması, derivasyon tünellerinin yeniden düzenlenmesi üzerine Topçam Barajı enerji üretimine hazır hale getirildi. 3 üniteden oluşan Topçam Barajı’nın ilk etapta bir ünitesinin devreye alınmasına yönelik protokol imzalanmasının ardından barajda ilk üretim 21 Aralık 2016 Çarşamba günü 1. ünitede enerji üretilmesine başlandı. İlk gün 7 bin 500 metre uzunluğunda, 12 metre çapında iki adet kuvvet tünelinden geçirilen su akımı HES’e düşürülerek santral tribünlerini çevirmesiyle yaklaşık 200 bin kilovat/saat enerji üretilen ünitenin üretimi, Türkiye genel enerji üretim ağına bağlandı. Topçam Barajı’nın faaliyete geçen 1. ünitesi yıllık 70 milyon kilovat/saat enerji üretimi gerçekleştirilecek. Diğer ünitelerin gelecek yıl devreye alınmasıyla yılda 200 milyon kilovat/saat enerji üretimi yapılabilecek.