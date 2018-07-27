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27 Temmuz 2018 10:27

Trabzon kolbastıya Fatsa’dan ’metelik’ oyunu rakip çıktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yarım asırdır oynanan ’metelik’ oyunu Karadeniz yöresinin ün yapan oyunu kolbastıya rakip oldu.

Trabzon kolbastıya Fatsa’dan ’metelik’ oyunu rakip çıktı

27 Temmuz 2018 10:27


Metelik oyununun hızlı şekilde oynanan hali kolbastıya benzese de aslında ağır ve kısa süreli oynanması gereken bir oyun olduğu belirtiliyor.


Fatsa Belediyesi Konservatuvar şefi müzisyen Avni Kaysal, metelik oyununun kolbastı ile karşılaştırılmaması gerektiğinin altını çizerek, “Yarım asırdan fazlaya dayanan doğuşu olan metelik, delikanlı oyunudur fazla kıvırmaya gelmez” dedi.


Metelik oyunu ile ilgili açıklamalarda bulunan müzisyen Avni Kaysal, “Metelik oyunu kolbastı ile alakası olmayan bir oyundur. Hızlandığı zaman kolbastı oluyor, yavaşlandığı zaman metelik oyunudur. Aslında Fatsa’ya ait bir oyundur. Her türlü iddia ederim. Kolbastının figürlerinin dışında başka şeyleri vardır. Bu oyunu hızlandırdılar, kolbastıyla çevirdiler. Kesinlikle alakası yok. Yani notayı aldığı zaman zaten ortaya çıkıyor bu, Fatsa’ya ait bir oyundur. Bir adı da delikanlı oyunudur. 1950’lerden bu yana Fatsa’da oynanan oyundur. 1950 yılında kayıt edilmiş bant var bende. Bir adı da delikanlı oyunudur diyorlar. Metelik oyunu çok yavaş oynar ve başlandığı yerde biter çok küçük bir halkada biter yani adı üstünde delikanlı oyunu fazla kıvırmaya gelmez” dedi.


"Meteliksiz Fatsa’da düğün olmaz" diyen Saim Sözeri ise, “Kolbastı oyununu bölgemizde tarihe gömdük. Metelik oynarken gerçekten çok zevk alarak oynuyoruz. Yöremizin oyununun her yerde oynanmasını için de elimizden geleni yapmaya hazırız. İçten oynanan bir oyun olduğu için insanlar deşarj oluyor” dedi.


Metelik oyununun Fatsa yöresine has bir oyun olduğunu söyleyen saz sanatçısı Zekai Olgun, “Biz metelik oyunu sazımızla çalarken gerçekten çok heyecanlanıyoruz. Oyuncularda iyi oynayan oldu mu çalanla birlikte gerçekten coşkulu gerçekleşen bir oyundur. Ekip olarak da oynanır tek de oynanır” diye konuştu.




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