Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zıngıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Aybastı karayolunda seyir halinde bulunan Mevlüt Işın yönetimindeki traktör ile Yusuf Evin yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan sürücüler yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirirken daha sonra hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 20 dakika trafik tek şeritten verilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.