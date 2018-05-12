TÜBAKKOM Ordu’da toplandı

Dönem 2. Genel Üye Toplantısı Yürütme Kurulu üyesi Ordu Barosu ev sahipliğinde Ordu’da yapıldı.

Boztepe’de bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Ordu Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Nur Hilal Gündüz, Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, Dönem Sözcüsü Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gültekin Uzunalioğlu’nun açılış konuşmalarından sonra, Türkiye’nin 7 farklı coğrafi bölgesi barolarından divan üyeleri seçildi.

Toplantıya geçmeden önce yapılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddete son verecek önlemlerin biran önce alınması, uluslararası sözleşmelere uygun şekilde yasal düzenlemeler yapılması ve uygulanması, kadınlara iş istihdamı sağlanması, çocuk yaşta evlendirmelerin önüne geçecek yasal önlemlerin alınması ve uygulanması, toplumun her kesiminde kadının birey olduğu algısının oluşturulması ve ilköğretimden başlayarak ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ konusunda eğitim verilmesi, tüm kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler ve siyasette kadın temsiliyetini artıracak şekilde düzenlemeler yapılması talep ediyoruz. Ayrıca kadınlarımızın gerçek anlamda özgür ve eşit olacağı günlerin bir an önce gelmesi dileğiyle hayatlarını emek harcamak üzerine kuran tüm kadınların anneler günü kutlanarak, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanıncaya kadar mücadeleye devam edileceğini vurgulamak isteriz.”

Basın açıklaması sonrası Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz tarafından anneler günü münasebetiyle anneleri temsilen Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez’e buket takdim edildi.

Toplantıya TBB, Yönetim Kurulu Üyesi, Baro Başkanları ile 52 Baronun temsilcilerinden oluşan toplam 180 üye katıldı.