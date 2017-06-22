TÜGVA Yaz Okulu başlıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu İl Temsilcisi Ahmet Güler, Türkiye Gençlik Vakfı olarak, geleceğin gençliğinde ahlakıyla, maneviyatıyla ve bilgi birikimiyle yer alıp, çevresine farkındalık katacak faydalı bireyler yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Güler, “Bu amaçla düzenlediğimiz yaz okulumuzda çocuklarımızın tatillerini dolu dolu geçirmelerini hedefliyoruz. Gençler, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir yaz okulu yaşayacaklar. Yaz okulları süresince oyunlar oynayacak, arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek olan çocuklarımız nezih ortamlarda eğlenerek öğrenecek, tatillerini de hoşça geçirip unutulmayacak anlarını TÜGVA’lı yaz okulu liderleriyle yaşayacaklar. Yaz okuluna katılmak isteyenler 25 Haziran tarihine kadar başvurularını online olarak yapabilir veya il ve ilçe temsilciliklerimize müracaat edebilirler” dedi.

Güler, Ordu Yaz Okulu’nda tekne turu, teleferik, Ünye at çiftliği, Ordu tarihi yerler gezisi, kent ormanında piknik, sahilde büyük mangal ve benzeri pek çok aktiviteyi bir arada bulunduğunu dile getirdi. Güler ayrıca yaz okulunda spor aktiviteleri, el sanatları, edep-adap sohbetleri, ahlak, iman, siyer, ilahi, marş, voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi, tırmanış, doğa ve kültürel geziler bulunduğunu sözlerine ekledi.