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09 Mayıs 2018 16:03

TÜGVA’dan Fransa’nın o talebine tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu Üniversitesi Teşkilatı üyeleri, 300 Fransız yazar ve siyasetçinin, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkartılması talebine tepki gösterdi.

TÜGVA’dan Fransa’nın o talebine tepki

09 Mayıs 2018 16:03


TÜGVA Ordu Üniversitesi Teşkilatı üyeleri, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde toplanarak, Fransa’da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur’an-ı Kerim’den “şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması” yönündeki bildiriye tepki gösterdi. Yerleşke içerisinde önce tur atan grup, daha sonra basın açıklamasında bulundu.


Grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA Ordu Üniversitesi Teşkilatı üyesi Miraç Gödek, yakın zamanda gerçekleşen bu olaya karşılık, tüm İslam alemini harekete geçmeye davet ederek, İslam dininin kutsal rehberi olan Kur’an-ı Kerim’e yapılan bu saldırıya ve gelecekte yapılması muhtemel saldırılara asla sessiz kalamayacaklarını belirtti. Gödek, açıklamasının bir kısmında şu ifadelere yer verdi:


“Tüm kamuoyu huzurunda açıkça bu saldırıyı telin ediyoruz. Herkes bilsin ki, istedikleri kadar toplansınlar, istedikleri kadar çabalasınlar, her şeyden ve herkesten büyük olan Rabb’imizin koruduğu Kutsal Kitabımızı asla değiştiremeyecekler, bozamayacaklar, bir ayet dahi çıkarıp ekleyemeyecekler. Geçmişten beri mukaddes dinimize karşı en alçakça saldırıları yapmakla meşgul olmuş aziz dinimizin içeriğini değiştirmek için çalışmış olan batı, özellikle Kur’an’dan haz almıyor. İslam’ı nasıl parçalarız, Müslümanları nasıl gerçek İslam’dan koparırız diye büyük bir uğraş veriyor. Yüzyıllarca İslamın hakim kılındığı coğrafyada, ecdadımızın yönetiminde, yani Osmanlı Devleti zamanında, buna cesaret edemeyen Fransa şimdi şiddet ve Yahudi düşmanlığı yapıyor bahanesi ile Kur’an’ı değiştirme densizliğine cüret ediyor. İslam dinimizin Kutsal Kitabı olan Kur’an-ı Kerim’i değiştirmeye çalışan kim olursa olsun, biz Türkiye’nin gençliği olarak buna asla izin vermeyeceğiz.”




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