Tüm dünya Ünye’yi bu filmle tanıyacak

Filmin galasına davet edilen sanat, spor ve basın dünyasından önemli isimler de Ünye’ye geldi. Emel Müftüoğlu, Niran Ünsal, Uğur Arslan gibi ses sanatçılarının yanı sıra Yeşilçam emektarları da galaya katıldı. İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde hazırlanan reklam ilerleyen günlerde Arapça ve Farsça olarak da tanıtılacak. "Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine" sloganıyla Ünyelilerle buluşan reklam filmi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

“Dünyanın görmesini sağlayacağız”

Reklam filminin Ünye’ye yakıştığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu filmde emeği olanlara yapımcımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ünye, Karadeniz’in şehirleri arasında hatta Türkiye’nin şehirleri arasında iki konumu başta olmak üzere tüm güzellikleriyle çok önemli bir şehrimiz. Ben de Ünyeli olarak çocukluğumu burada geçiren bilhassa bunları izleyince çocukluğumuzdaki o güzellikleri hatırladık. Biz de hemen Kültür ve Turizm Bakanlığımızın resmi internet sayfasına filmi koyarak dünyanın görmesini sağlayacağız” dedi.

“Tüm dünyanın bu filmi görmesi sağlanacak”

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Ünye’nin tanıtım filmi var ancak Ünye’nin reklam filmi olması için ilk olarak Ünye Tanıtım Derneğini kurduk. Aslında 3 yıl önce bu çalışmayı planladık ancak o zaman Ünye buna hazır değildi. Bir üç yıl içinde birçok projeyi tamamladık. Bir Kültür Yolu Projesi oluşturduk. Birçok tarihi binayı restore ettik. Doğamızı, tarihimizi, kültürümüzü öne çıkarak bir reklam filmi ortaya çıkardık. Şu anda Türkçe ve İngilizce versiyonları hazırlandı. Önümüzdeki günlerde Arapça ve Farsça dillerinde de hazırlanarak tüm dünyanın bu filmi görmesi sağlanacak. Tanıtım filmimizin kısa versiyonunu tüm ulusal kanallarda 8 Mayıs tarihinden itibaren yayınlanacaktır" diye konuştu.

Ünye’nin turizm logosu belli oldu

Ünye’nin reklam filmi galasında ayrıca yine Ünyeli Yapımcı Selim Tuncer tarafından imzalı bir turizm logosu da hazırlanarak beğeniye sunuldu. Filmin galasına Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün siyasi temsilciler ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.