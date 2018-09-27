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Tüm Türkiye'ye palamut Karadeniz'den gidiyor

Bereketli bir av sezonu geçirdiklerini belirten balıkçı Mustafa Mollaoğlu, tüm Türkiye’ye palamudun Karadeniz’den gittiğini söyledi.

Bereketli bir av sezonu geçirdiklerini belirten balıkçı Mustafa Mollaoğlu, tüm Türkiye'ye palamudun Karadeniz'den gittiğini söyledi.


Ordu'nun Fatsa ilçesindeki balıkçıların yüzünü palamut bolluğu güldürdü. Karadeniz açıklarında avlandıklarını belirten Fatsalı balıkçı Mustafa Mollaoğlu, "Palamut bizlerin yüzlerini güldürdü ve bereketli bir av sezonu geçiriyoruz. Ava çıkmadan önce palamut bolluğundan bahsetmiştik ve tahminlerimiz doğru çıktı. Gecede 1000 ile 1500 kasa palamut tutuyoruz. Balık yoğunluğu Ordu ile Artvin arasında yaşanıyor. Diğer bölgelerin kayıkçı takımları da buraya gelerek nasiplerini alıyorlar. Tüm Türkiye balıkçıları Karadeniz'de diyebilirim. Palamutların boyutları bizleri çok sevindiriyor. Büyük ve ağır balıklar. Ayrıca avlarımız da çinekop, lüfer ve istavriti tutuyoruz. Bu bolluk birkaç ay daha devam eder inşallah. Tüm Türkiye'ye palamut Karadeniz'den gidiyor” dedi.


Yakıt fiyatlarının çok fazla ekonomik olarak kendilerini yorduğunu belirten balıkçı Mollaoğlu, “Reisimizden isteğimiz, mazot fiyatları ile ilgili bir düzenleme yapmasıdır. Gerçekten mazota ödenen para bizleri yoruyor. ÖTV'siz mazot talebimiz var. 40 tayfamızla burada mücadele ediyoruz” diye konuştu.

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