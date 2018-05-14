TÜMKARDER’den Ahmet Çamyar’a ödül

TÜMKARDER Genel Başkanı Osman Işık ve yönetim kurulu üyeleri Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan TÜMKARDER Genel Başkanı Osman Işık, “Her yıl geleneksel olarak başarılı olan belediye başkanlarını ödüllendiriyoruz. Temsilcilerimiz anket yapıyor ve anket sonucunda karar veriliyor. 18 Karadeniz ilini kapsayan anket sonucunda Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ödüle layık görülmüştür. Başkan Çamyar, sadece Ünye’nin değil, Karadeniz bölgesinin de tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Ünye’de 4 yıllık hizmet süresinde uyguladıkları proje ve çalışmaların kentin vizyonunu değiştirdiğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Ünye’yi turizm altyapısı olarak onarmak ve geleceğe hazırlamakla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarımız bugünlerde tüm Türkiye’de gündem olmak suretiyle kendini göstermeye devam ediyor. TÜMKARDER Başkanımızla Ankara’da düzenlediğimiz Ünyeliler buluşmasında tanışmıştık. Kendisi çalışmalarımızı orada izleme imkânı bulduğunda Ünye ziyareti yapmak istediğini kaydetmişti. Böyle bir ödülü bizlere layık gördükleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ünyemiz hem tarihi hem kültürel hem de ekonomik anlamda iyi yönetilmenin verdiği sonuçla bugün farklı bir noktaya geldi. Biz kentimizde zamanı, parayı ve insanı iyi yönetmek olgusundan hareketle tüm emeğimizi şehrimize vermeye devam ediyoruz. 18 ilden oluşan Karadeniz bölgesini temsilen aramızda oldukları için onur duyduk” diye konuştu.