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29 Temmuz 2018 19:48

Türbe ziyaretine giderken şarampole uçtular: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu’dan Niksar’a türbe ziyaretine giden aracın, Korgan ilçesinde şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri bebek 4 kişi de yaralandı.

Türbe ziyaretine giderken şarampole uçtular: 1 ölü, 4 yaralı

29 Temmuz 2018 19:48


Kaza, Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Çitlice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tokat’ın Niksar ilçesine türbe ziyaretine giden Bekir Ç. (62) idaresindeki 52 AR 870 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan Feride Çandır (73) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ç. (35), A.Ç. (11) ve M.Ç. (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Korgan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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