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Turcoin isim hakkına son noktayı TPE koydu

"Bitcoin’e rakip Turcoin geliyor” sloganıyla duyurulan ve Türkiye’nin ilk dijital parası olacağı söylenen Turcoin’in isim hakkının kimde olduğu konusuna son noktayı Türk Patent Enstitüsü (TPE) koydu.

"Bitcoin'e rakip Turcoin geliyor” sloganıyla duyurulan ve Türkiye'nin ilk dijital parası olacağı söylenen Turcoin'in isim hakkının kimde olduğu konusuna son noktayı Türk Patent Enstitüsü (TPE) koydu. TPE, Turcoin'in isim hakkının Ordulu iş adamı Muhsin Emre Demiröz'de olduğuna karar verdi.


Geçen yıl sık sık gündeme gelen dijital para Bitcoin'e karşı Türk dijital para olarak Turcoin ismini belirleyen Ordulu iş adamı Muhsin Emre Demiröz, 28.08.2017 tarihinde patent almak için TPE'ne başvurdu. Ancak başvuru sonuçlanmadan Eskişehir ve KKTC kaynaklı iki şirket Turcoin ismini Ocak ayından itibaren kullanarak piyasada vatandaşlardan para toplamaya başladı. Bunun üzerine hukuki yollara başvuran Demiröz, TPE'ye de başvurarak belirleyici rol almasını istedi.


TPE tarafından 16.10.2018 tarihinde Demiröz'e gönderilen belgede, “Başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir” denildi. Haziran ayında piyasa dolandırıcılığı ile gündeme gelen diğer iki şirkete gönderilen yazıda ise “Başvurunuzun incelenmesi sonucunda reddedilmesine karar verilmiştir” denildi.


İş adamı Muhsin Emre Demiröz, Turcoin markasının kendisine ait olduğunu ve TPE'nin de bunu tescillediğini belirterek, “Turcoin markası parasal ve finansal hizmetler sınıfında sadece şahsıma aittir. İznim ve onayı olmadan kullanan kişi ya da kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvuracağım” dedi.

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