Turistlerin yamaç paraşütü keyfi

Ordu Boztepe’de yıllardır yapılan yamaç paraşütü, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü. Hava şartları ve rüzgarın durumuna göre, havalandıktan yaklaşık 9 dakika gibi bir sürede sahile inen paraşütler, yolculuk boyunca sunduğu eşsiz güzellikte doğa manzarası ile kendine hayran bırakıyor.

Kurban Bayramı’nda 5 günde 100 uçuş gerçekleşti

Ordu Sportif Havacılık Kulüp Başkanı Tarık Yıldırım, yerli ve yabancı turistlerin bayram süresinde yamaç paraşütüne oldukça ilgili olduklarını belirterek, “Bayramın son 2 gününde yamaç paraşütü açısından Ordu Boztepe’de çok güzel bir hava ve rüzgara denk geldik. Yurt dışından gelen Arap, Alman ve Türk misafirlerimizi, Ordu Sportif Havacılık Kulübü olarak tecrübeli pilotlar eşliğinde uçuruyoruz. Ordu’yu kuş bakışı tepeden izleme keyfine varmış oluyorlar. Talep çok fazla yüksek, bayram süresi boyunca toplam yüz uçuş gerçekleştirdik” dedi.

Almanya’dan turist olarak gelen ve Karadeniz gezisi yapan Mehmet Beşe ise yamaç paraşütü ile uçmanın oldukça keyifli olduğunu belirterek, güzel bir uçuş olduğunu söyledi. Yamaç paraşütünü herkese tavsiye eden Mehmet Beşe, ilerleyen zamanlarda bu macerayı tekrar yaşayacağını söyledi.

İstanbul’dan tatil için kente gelen Mehmet Kızıltaş da sürekli olarak bu sporu yaptığını belirterek, Ordu’ya yukarıdan bakmanın ayrı bir keyifli olduğunu söyledi.