Türk bayrağını en iyi anlatan fotoğraf

com koordinatörlüğünde ödüllü Türk Bayrağı Fotoğraf Yarışması’nı Ordu Kuzeydoğu Fotoğrafçıları Derneği (KUDOF) Başkanı İlhan Türkmen kazandı.

2018 Çankırı Farkındalık Yılı kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında amatör ve profesyonel fotoğrafçılar deklanşöre bu kez Türk bayrağını görüntülemek için bastı. Yarışma jürisi Türk milletinin milli değeri ve bağımsızlık sembolü olan Türk bayrağının fotoğraf sanatı ile anlatılmasını sağlamak amacıyla Mart ayında başlatılan fotoğraf yarışmasına katılan fotoğrafları değerlendirmek üzere toplandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda KUDOF Başkanı İlhan Türkmen’in fotoğrafı 600 fotoğraf arasından birinci seçildi. Türkmen, yarışmanın ödülü olan 2000 TL’yi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Dayanışma Vakfına bağışlayacağını açıkladı.