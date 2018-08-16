Türk Kızılayı kurban bağışı kampanyası

Bu yıl 11’inci kez hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini buluşturacaklarını söyleyen Türk Kızılayı Şube Başkanı Sağesen, 150 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara merhamet elini uzatan Türk Kızılayı’nın, 2007 yılından bu yana Kızılay kurban modeli ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırdığını aktardı. İlhan Sağesen, “Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki binlerce ihtiyaç sahibine ulaştıracağız” dedi.

“Kesimler, dini vecibelere uygun ve denetimli yapılıyor”

Dini vecibelere uygun kesilen kurbanlıkların, birer kilogramlık konserveler şeklinde dağıtıldığının altını çizen Sağesen, “2007 yılında başlayan kurban kesimleri, halkımıza birer kiloluk konserve şeklinde verilmekte. Bunlar, yıl boyu bozulmayacak gayet güzel konserve edilmiş kaplarda muhafazalı bir şekilde vatandaşlara yıl boyu yiyebileceği bir şekilde dağıtılıyor. Kızılay’ın kesmiş olduğu kurbanlığın özelliği, bir defa biz dinin bütün vecibelerini yerine getirmek sureti ile ‘vatandaş yanımızda gibi’ din görevlileri gözetiminde, veterinerler kontrolünde, noterin huzurunda yani yanımızdaki 3 kurumun gözetiminde bu hadiseyi gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“40’tan fazla ülkeye ulaşılıyor”

Türk Kızılayı Şube Başkanı İlhan Sağesen, yine dini vecibelere uygun olarak, yurt dışında da kurban bağışı yapılabildiğini ifade ederek, 40’tan fazla ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekaletlerinin verilebileceğini aktardı.

Sağesen son olarak, Türk Kızılayı’nın maddi amaçlı kurulmuş bir kurum olmadığını hatırlatarak, yardımları beklediklerini sözlerine ekledi.