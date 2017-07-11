Türk Yıldızları Ordu’da gösteri yapacak

Konya 3. Ana Jjet Üs Komutanlığı bünyesinde konuşlu olan ve dünyada sesten hızlı 8 savaş uçağıyla gösteri tek tim olan Türk Yıldızları, 12 yıl sonra Ordu’da gösteri yapacak. En son 20 Mayıs 2005 tarihinde Ordu’da gösteri yapan Türk Yıldızları, 19 Ağustos Cumartesi günü Ordulularla buluşacak. Gösteri uçuşunun plan ve detaylarının belirlenmesi amacıyla Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Emniyet Müdürlüğü, Ordu Jandarma Komutanlığı ve kamu kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda gösteri uçuşu öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Kuruluşundan bugüne kadar 22 farklı ülkede elli milyon kişiye gösteri yapan Türk Yıldızları’nın 24 Ağustos 2001 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrinde yaptığı gösteriyi bir milyondan fazla seyirci takip etmişti. Türk Yıldızları, en kalabalık topluluğa gösteri yapma rekorunu halen elinde bulunduruyor.