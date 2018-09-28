Türkiye balığa yöneldi, palamut fiyatı 3'e katlandı

1 Eylül'den itibaren açılan avlanma sezonu ile denize açılan balıkçılar, umdukları bereketi yakaladı. Özellikle palamut balığının geçen yıllara göre daha iri ve bol çıkması balıkçılar ile vatandaşların yüzünü güldürürken, sezon başında 5 TL'ye satılan palamut fiyatları 3 katına çıktı. Balıkçılar, dolar endeksi ürünlerin fiyatların yükselmesinden, hava şartlarının olumsuz gitmesinden ve çıkartılan balıkların Türkiye'ye yetmemesinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlar ise şu an ortalama 15 TL'ye satılan palamut balığının oldukça uygun olduğunu, kırmızı et ve tavuk yerine balık tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Ordu'da balıkçılık yapan Ferhat Dönek, denizde fırtına olduğunu için az balık çıktığını söyledi. Balık fiyatlarının 2 gündür bu yüzden arttığını belirten Ferhat Dönek, havaların normale dönmesi ile fiyatların yeniden düzene girmesini beklediklerini aktardı.

“Kırmızı et ve tavuk yiyemeyen balığa yöneliyor”

Kerem Süleyman isimli balıkçı, et ve tavuk yiyemeyen vatandaşların balığa yöneldiğini ve bu nedenle balıkların azaldığını belirterek fiyatlarda oynama olduğunu söyledi. Hava şartlarının da fiyatı etkilediğini anlatan Süleyman, müşterilerin oldukça fazla balık talep ettiklerini aktardı.

“Hava şartlarının olumsuz gitmesi ve dolardaki artış fiyatları etkiledi”

Aziz Ceylan isimli balıkçı ise 1 Eylül tarihinden itibaren denizden çıkan balığın az olmadığını, denizlerde yeterli balık olmasına rağmen mazot fiyatlarındaki artış ve dolar endeksi ürünlerden kaynaklı yükselme olduğunu ileri sürdü. Ceylan, “Bu da balık fiyatlarını olumsuz etkiledi. Aldığımız malzemeler yükseldiği için ister istemez fiyatlar yükseldi. Hava şartlarının kötü gitmesinin de etkisi oldu. 2 gündür etkili bir şekilde sert geçen Karadeniz'de daha yeni yeni balıkçılar açılmaya başladı. Allah'a şükür bugün de umduklarını bularak geri döndüler. Çok fazla bir balık olmasa da yine de tezgahlar boş kalmadı” şeklinde konuştu.

“Rekor çinekopta, palamutlar ateş pahası, çıkan ürünler Türkiye'ye yetmiyor”

Özellikle palamut fiyatlarının 3 katına kadar yükseldiğini ve çıkan balıkların Türkiye'ye yetmediğini anlatan Ceylan, “Palamutlar ateş pahası, el yakıyor. Halde şu anda iri palamut balığının çifti 25 TL, istavrit balığının kasası 65-70 TL, mezgit balığının kasası 150-200 TL, çinekop halde rekor kırdı kasası 300 TL. Fiyatlar diğer illerde daha farklı. Balıkçıların tutmuş olduğu balık Türkiye'ye yetmediği için balık fiyatları yüksek gidiyor. Halden 25 TL'ye aldığımız palamut balığının çifti bugün İstanbul'da 30 TL'ye satılıyor. Samsun ve Trabzon'da fiyatlar değişiyor. Balığın az çıkıp fiyatının yüksek olması kayıkçıların yüzünü güldürse de müşterilerimizin pek fazla hoşuna gitmiyor. Biz de bu yüzden satıcı olarak biraz zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her aile balık yiyebilir”

Vatandaşlardan Halit Gürsoy ise kırmızı et ve tavuktaki fiyat artışlarından sonra insanların balığa yönelmesi gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşların bugünkü ortamda GDO'lu ürünlerin başına gelenlerden ve etlerde yaşanan olaylardan sonra balığı tercih etmeleri ve bol bol balık yemeleri lazım. Palamudun boyuna ve cinsine göre fiyatlar değişiyor ama balıktaki taban fiyat 7 TL, palamut balığını da her aile yiyebilir. Çünkü bir palamut balığı ile 4 kişilik bir aile doyabiliyor. Hava şartlarından dolayı fiyatlar yükselse de daha ucuz olduğu zamanlar da vardı. Bence balık için bu fiyatlar uygun. Diğer illerde balık fiyatları daha farklı.”

Bazı müşteriler ise üremenin olmadığı için balığın az olduğunu iddia etti. havyarlı balığın tutulmaması yönünde tavsiyelerde bulunan vatandaşlar kırmızı ete ve tavuğa göre fiyatların oldukça ideal olduğunu savundu.