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05 Mayıs 2018 14:27

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Ordu’da başladı

Yıldız ve Gençler Bay-Bayan Türkiye Bisiklet Şampiyonası Ordu’da başladı.

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Ordu’da başladı

05 Mayıs 2018 14:27


Türkiye Bisiklet Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Bisiklet Şampiyonası Ordu’nun Perşembe ilçesinde start aldı. Perşembe-Bolaman-Perşembe güzergahında gerçekleştirilen arasında yarışların startını Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz yaptı.


Günün ilk sonuçlarına Başkent Üniversitesi damgasını vurdu. Buna göre Büyük Bayanlarda Başken Üniversitesinden Esra Kürkçü 1., Esin Yılmaz 2., Kübra Bektaş 3. oldu.


Genç erkeklerde ise Giresun Lisesinden Doğukan Abaza 1., Konya Büyükşehir Belediyesi’den Abdülsamet Çekirdek 2. ve Çumra Belediyespor’dan Muhammed Selçuk 3. oldu.


Dereceye giren sporculara Madalyalarını Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz ve Spor ve Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Genç takdim etti.




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