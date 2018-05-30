Türkiye’de balık tüketimi 7,6 kg

Türk Deniz Araştırmaları Vakfının (TÜDAV) ‘Türkiye denizler Raporu-2017’ raporuna göre, Türkiye’de kişi başı ortalama balık tüketiminin 2016 yılında yüzde 8,6 iken 2017 yılında yüzde 7,6’ya düştüğü belirtildi.

Raporda, dünyadaki kişi başı ortalama balık tüketiminin 19,2 kg olduğu belirtilirken, bu miktarın Avrupa Birliği’nde ortalama 24 kg, İspanya’da 40 kg, Yunanistan’da 23,1, Fas’ta 28 kg, Mısır’da 11,2 kg, Tunus’ta 9,3 kg iken Türkiye’de kişi başı ortalama balık tüketimi 7,6 kg olup dünya ortalamasının çok altında olduğu kaydedildi.

Doğuda kişi başı balık tüketimi yarım kilo

Raporda ayrıca en çok balık tüketiminin sahil bölgelerinde olduğu ve iç bölgelerde çok az olduğuna vurgu yapılarak, “Kişi başı balık tüketimi Karadeniz Bölgesi’nde 25 kg, İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde 16 kg, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 0.5 kg’dir” denildi.