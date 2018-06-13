Türkiye’de çocuk işçi sayısı düştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ve Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) Türkiye Ofisi temsilcilerinden oluşan bir heyet, Ordu’daki mevsimlik tarım işçileri geçici konaklama alanlarında incelemelerde bulunduktan sonra Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarda görev alan kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Seddar Yavuz ve Vali Yardımcısı Ahmet Arık’ın da katıldığı toplantıda, çocuk işçiliği ile mücadelenin önemine değinildi. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Ordu’da çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik, dünyaya örnek olacak başarılı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Vali Yavuz, “Özellikle fındık hasadı döneminde ilimize gelen mevsimlik tarım işçileri için oluşturulan modern geçici konaklama merkezlerinde; çocuklar için temel eğitim dersleri, spor etkinlikleri, sanatsal etkinlikler, kültürel etkinlikler, halkoyunları, satranç, drama, oryantring kursları gibi kurslar düzenlenmektedir. Ayrıca, sağlıkla ilgili de gebe izlemleri, bebek izlemleri, lohusa izlemleri, 0-24 ay bebek aşıları, çevre sağlığı, kanser taramaları, hijyen eğitimleri, diş sağlığı taramaları hizmetleri verilmektedir” dedi.

Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında ülkede yürütülen çalışmalara, yalnızca kamu kurumları değil, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar, işçi sendikaları, işveren örgütleri, eğitimciler ve medyanın da destek olması gerektiğini kaydeden Vali Yavuz, “Çocuklarımıza sunacağımız koşullar onların özelde düzgün bir birey olarak yetişmesine fırsat verirken, genelde toplumumuzun sağlıklı bireyler kazanmasına imkan oluşturmaktadır. Çocuklarımıza hak ettikleri yaşam koşullarını sağlamak en temel hedefimizdir” diye konuştu.

Çocuk işçi sayısı düştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı da toplantıda bir konuşma yaparak, Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadele konusunda başarılı çalışmalara imza atıldığını vurgulayarak, “1994 yılında yüzde 15,2 olan 6-17 yaş grubundaki çocuk istihdam oranı, 2012 yılında yüzde 5,9’a düşmüştür. Ülkemiz, bu çalışmalar sonucunda 2006 yılında ILO Çalışma Konferansı’nda, çocuk işçiliği ile mücadelede örnek ülke seçilmiştir” açıklamasında bulundu.

Ordu örnek oldu

Toplantıda, ILO Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Ceren Ababay Tosyalı da sunumda bulundu. Tosyalı, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü’nün bu yıl ‘Sağlıklı ve Güvenli Nesil’ teması ile kutlandığını belirterek, “Türkiye’de halihazırda 893 bin civarında çocuk işçi var. Bunların yarısı tarım sektöründe çalışıyor. Ordu’da, 2012 yılından buyana uyguladığımız fındık hasadında çocuk işçiliğinin önlenmesi projesini başarıyla yürütüyoruz. Bu proje sayesinde çok sayıda çocuğun çalışması önlendi. Kurumlar arasında sağlanan çok iyi bir işbirliği bu başarıyı sağladı. Bunun sürdürebilir olması çok önemli. Bu mutlaka sağlanmalı. Çocuk işçiliğinin önlenmesi için Ordu’da uygulanan modelin, tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve kaynak teşkil etmesi için örnek gösteriyoruz” şeklinde konuştu.