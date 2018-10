Türkiye'de ilk defa Fatsa'da uygulandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde okul meclisi başkanlığı seçiminde Türkiye'de ilk defa uygulanan online meclis sistemi yazılımı ilk sınavından başarıyla geçti.

Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Meclisi Başkanlığı seçimleri diğer okullardan farklı olarak tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Okul Müdür Yardımcısı Aziz Belen tarafından özel olarak hazırlanan bir yazılımla okul öğrencileri meclis başkanı seçmek için sandık yöntemi ile değil de bilgisayar ortamında başkanlık seçimi için oy kullandı

İlk defa uygulanan yöntemle 4 aday başkanlık için kıyasıya yarıştı. Alper Mert Şahin, Bilal Can Yalçın, Doğukan Çapkın ve Emre Çetin'in yarıştığı seçimlerde 248 oy alan 11. sınıf öğrencisi Emre Çetin okul meclisi başkanlığına seçildi.

Online seçim sistemini incelemek için Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri de okula gelerek oylama işleminin işleyişini yerinde inceledi.

Yazılımın mimarı Okul Müdür Yardımcısı Aziz Belen, online meclis başkanlığı yazılımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde birçok işlem online sistem ile takip ediliyor. Sınavlar bile online sistemi ile ülkemizin bir çok yerinde gerçekleşiyor. Okul meclisi seçiminin de online yapacağını düşündüm ve bu yazılımı yağmaya karar verdim. Okulumuzda bir ilk olsun diyerek ilgili öğretmen arkadaşlarımızla görüşerek bu sistemle seçimi yapalım, kağıt israfı ve diğer zararlar olmasın dedim. Zahmet olmadan kısa sürede de seçimleri sonuçlandırmak için bu sistemi yaptık. Sandık başında ki görevli arkadaşımız sisteme yüklediğimiz öğrenci numaralarını bilgisayara giriyor ve daha sonra sandık odasında bulunan tablete geçerek oyunu kullanacağı meclis başkanı adayına tıklayarak oyunu veriyor. Sistemde ikinci defa oy verme gibi bir durumu da ortadan kaldırarak başka işleme izin vermiyor. Bilgisayar sistemine otomatik girdiği için veriler seçimler sonrası hemen sonuçları otomatik olarak sistem gösteriyor. Biz Fatsa'da kendi okulumuzda ilk defa uyguladık, talep eden okul veya başka bir ilden talep gelirse sistemimizi onlara da vermeye hazırız. Herkes tarafından çok beğenildi bu yazılım ve ileri ki yıllara göre bu yazılımı geliştirmeyi hedefliyorum” dedi.

Okullarının devamlı farklı projelere imza attığını belirten Okul Müdürü Salim Şahin ise yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yılda okul meclisi başkanlığı seçimini gerçekleştiriyoruz. Okulumuzda bu yıl farklı bir statüde gerçekleştirerek Müdür Yardımcımız Aziz Bey farklı bir şekilde yapalım düşüncesiyle yola çıktık ve geliştirdiği online sistem ile Türkiye'de ilk defa uygulanan meclis başkanlığını sistemini bilgisayar ortamında gerçekleştirdik. Sistem hata vermedi ve her anlamda kazançlı olduk. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Okulumuzdan bu sistemi almak isteyen olursa buyursunlar gelsinler, her konuda yardıma hazırız” şeklinde konuştu.

"Projemiz Türkiye'ye örnek olacaktır" diyen Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "Sistem yeni, daha hızlı ve daha etkili. Şeffaf şekilde öğrencilerimiz oylarını kullanıyor. Yazılım gerçekten başarılı Müdür Yardımcımız Aziz Bey başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okul öğrencileri ise bilgisayar ortamında oy kullandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.