Türkiye’de Matematik Müzesi’nin ikincisi Fatsa’ya açıldı

Şehit Zafer Özdeniz İlkokulunda Fatsa Belediyesi, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında okulun bir bölümünde oluşturulan ve Türkiye’de ikincisi açılan Matematik Müzesi’nde ilçe genelindeki öğrenciler müzeye gelerek hem kodlama işlemlerini hem de fikirlerini paylaşacak.

Müze hakkında bilgi veren Matematiğe Dokunuyorum Proje Koordinatörü Cemal Şahin, "İlçemizde öğrencilerin matematiğe ilgisini arttırmak, matematik korkularını yenmeye yardımcı olmak, matematiği soyut olmaktan çıkartıp somutlaştırmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Fatsa Belediyesi olarak Matematiğe Dokunuyorum Projesini hazırladık. Okulumuzun zemin katında içinde 41 adet istasyonun bulunduğu bir müze oluşturduk" dedi.

Türkiye’nin her alanda geliştiğini belirten Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Özellikle eğitim alanında son dönemde güzel örneklerle karşılaşıyoruz. Matematiğin soyut tarafını gördüğümüz eğitimi daha da somutlaştırarak daha görsele taşıyarak farklı zaman zamanda anlaşılması güç olan matematiksel kavramların daha iyi anlamak için öğrencilerimiz buradan yararlanacaklar. Bizler de Valilik olarak bu projeleri sonuna kadar destekleyeceğiz" diye konuştu.