Türkiye'deki 167 projenin birisi Çaybaşı'ndan

Ordu'da bu yıl kabul edilen ve onaylanan Avrupa Birliği Erasmus programına katılacak olan “Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Projesi” ve “Yeryüzündeki Yıldızlar” adlı projeyi Çaybaşı ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu ilk defa gerçekleştirecek.

Türkiye genelinde kabul edilen 167 projenin birini kazanan Çaybaşı Atatürk Ortaokulunda görevli 8 öğretmenin başarısı gündeme geldi. Projedeki asıl hedeflerini bireysel farklılıkları avantaja dönüştürerek, 11-15 yaş grubundaki öğrencileri ve öğretmenlerini kapsaması ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların bireysel farklılığını keşfetmek, yenilikçi yöntem tekniklerle eğitim öğretimdeki eksiklikleri giderip eğitim kalitesini arttırmak ve okulun yüzde 8'ini kapsayan 13 öğrencinin eğitim ve sosyal hayatında daha aktif rol alabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

Projeyle koordinatörü Çaybaşı Atatürk Ortaokulu İngilizce eğitim görevlisi Hülya Söğüt, “Ordu Çaybaşı Ortaokulu olarak 8 branş öğretmeni ile hazırlamış olduğumuz ‘Yeryüzündeki Yıldızlar' adlı projemiz Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans destekli 2018 yılı hibe desteği almış bulunmaktadır. Projemiz 2 erkekli içermektedir. K101 okul personel hareketlilik projesidir. Bu projede ilk olarak ihtiyaçlarımızı belirledik. İhtiyaçlarımız doğrultusunda bireysel farklılıkları olan öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek için yola çıktık. Bunun için yurtdışında 2 farklı eğitim ve seminer alacağız. Bu süreçte bize desteği alan Ordu AR-GE ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Aktif bir şekilde İngilizce konuşmak

Öğrencilerin günlük hayata İngilizceyi daha aktif konuşmaları için iki hareketlilikten birinin ‘CLIL' olduğunu söyleyen Söğüt, “Yeryüzündeki yıldızlar projesinde gerçekleştireceğimiz iki hareketlilikten ilki “CLIL” yani İngilizceyi daha kolay pekiştirmek anlamında herhangi bir branş ve terimin karşılığını İngilizce olarak çocuklara kullanmasını öğrenmesi ve İngilizceyi günlük hayatlarında daha aktif bir şekilde kullanmasını hedefliyoruz. Asıl öğrenme güçlüğü çeken bireysel farklılıkları olan çocukların yeteneklerini keşfetmek üzerine kurulu. Bireysel farklılıkları olan çocukların hem yeteneklerini keşfetmeyi planlıyoruz hem de onları sadece bilinçsel değil duygusal açıdan da değerlendirmek ve duyusal açıdan da onları değer verip onları doyurmak hedefimiz” şeklinde konuştu.

“Projemiz 12 ay sürecek”

Eğitim aldıkları süresince öğrendikleri bilgileri ve deneyimleri diğer meslektaş arkadaşlarına aktaracaklarını dile getiren Hülya Söğüt, “Projemiz 12 ay sürecek. 1 Ekim de başladı ve 1 Eylül 2019 yılına kadar devam edecek. Döndükten sonra yaygınlaştırma hareketlerimize devam edeceğiz ve öğrendiklerimizi ilk önce kendi okulumuzdaki meslektaşlarımızla sonra çevre ilçelerdeki meslektaşlarımızla paylaşacağız. Projemizin en dikkat çeken yanı ise Ordu'da hibe desteği alan tek K101 personel hareketliği projesi olması. Tabii ki öğrendiklerimizi bizde meslektaşlarımıza aktarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Okul öğretmenlerinden oluşan 8 kişilik proje ekibi Mehmet Çiloğlu(Fen Bil. Öğrt.), Harun Takıl(Bilişim Öğrt.), Özge Atmaca(Rehberlik), Hülya Söğüt(İngilizce Öğrt.), Esra Yıldırım ( Görsel Sanatlar Öğrt.), Fatih Yıldırım(Özel Eğitim Öğret.), Ahmet Ali Öztürk (Matematik Öğrt.), Oğuz Kağan Karagöz (Türkçe Öğrt.)'den oluşuyor. Bu konularla ilgili eğitim alabilmek için gidilmesi gereken seminerler ise “Çek Cumhuriyeti / Prag ‘Öğrenmede Dil ve Konu Entegresi' ve İtalya Roma'daki ‘Özel İhtiyaçları Olan Çocuklar-Öğrenmede Sınır Yoktur' adlı seminerleri kapsıyor.