Türkiye'nin en tatlı projesi tamamlanmak üzere

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve yüzde 80'i tamamlanan ‘Çikolata Park Projesi'nin, bahar aylarında hizmete girmesi planlanıyor.

Fındık üretiminde ilk sırada yer alan Ordu'da, ürünün en fazla kullanıldığı alana yönelik Ordu Büyükşehir Belediyesince yürütülen ve Gülyalı ilçesinde yapımı süren “Çikolata Park Projesi”nin, yüzde 80'i tamamlandı. Türkiye'nin en tatlı projesi olarak adlandırılan parkın yapımı, Avrupa ve Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliği taşıyan Ordu-Giresun Havalimanının yakınında 60 dönüm alan üzerinde devam ediyor.

Kentin turizm ve ekonomik yapısına önemli katkı sağlaması planlanan proje kapsamında, Türkiye'nin en önemli ürünlerinden fındığın kullanıldığı çikolatanın imalat ve satış noktaları yapılıyor. Deniz kenarındaki projede fındığın tarihini yansıtan müzenin yanı sıra seyir terası, çocuk oyun parkı ile sportif alanlar, restoran, düğün salonları ve çok amaçlı salon da yer alacak. “Çikolata Park Projesi”nin, yılbaşında tamamlanması ve nisan, mayıs ayında da hizmete girmesi hedefleniyor.

“İçerisinde fındık müzesi de olacak”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ile yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Yeme içme ve çikolata üretim mekanları, nikah salonları, çok amaçlı salonlar olmak üzere çok geniş bir yapının ortaya çıkartılacağını aktaran Tekintaş, kır düğünü yapılabilecek özel mekan, halı saha, basketbol sahası, yeşil alan, yürüme yolları, denize açık iskele, yaklaşık 300 araçlık otoparkın da içinde bulunduğu alanın günü birlik vakit geçirilebileceği özel mekanlardan biri olacağını aktardı. 2014 sonunda yapımına başlanan projenin, neredeyse kullanabilecek noktaya kadar geldiğine dikkat çeken Tekintaş, proje içerisinde fındığa ilişkin müze oluşturulmasının da hedeflendiğini ifade etti.

“Yılbaşına kadar hizmete açılması hedefleniyor”

Projenin en güzel yerlerden birisi olacağını da aktaran Tekintaş, “Bu yapıyı yılbaşına kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İnşallah nisan, mayıs ayı itibarıyla hem hizmet sunumu hem de mekanların güzellikleri ortaya çıkmış olacak” diyerek, sosyal hayata katkı sunacak projenin aynı zamanda ekonomik katkısının da büyük olduğuna belirtti.

“İstihdama katkı sunacak”

“Temel ürünlerinden biri fındık olan çikolatanın burada en iyi şekilde yapımını ve sunumunu sağlayacak bir alan inşa ediliyor” diyen Tekintaş, projenin istihdama da katkı sunacağına dikkat çekerek, şöyle konutu:

“Diğer taraftan da asıl olan istihdamdır. İstihdam açısından da bakınca hem üretim hem satış sürecinde çok sayıda arkadaşımız çalışacak. 70'in üzerinde kişinin çalışacağı bir mekân olacak. Dolayısıyla Gülyalı'daki kardeşlerimize de teknik olarak gıda mühendisi, makine mühendisleri gibi birçok kişiye katkı sunacak. Diğer taraftan da sosyal amaçlı olduğu için sportif faaliyetlere de katkı sunabilecek bir alana dönecek.”