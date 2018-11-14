Türkyılmaz, Altınordu'ya talip

Ordu'da 1994-2004 yılları arasında 2 dönem belediye başkanlığı yapan Fikret Türkyılmaz, AK Parti'den Altınordu ilçesine aday adayı olduğunu açıkladı.

Fikret Türkyılmaz, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığında partililer ve basın mensupları ile bir araya geldi. Türkyılmaz, burada AK Parti'den Altınordu ilçesi belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

Açıklamasında, siyasi hayatına ara verdiği 2004 yılından bu yana, aday adayı olması için insanlardan bu konuda çok talep aldığını da belirten Türkyılmaz, “Bir yola çıktık, Allah hayırlı etsin, bizleri mahcup etmesin. 2004 yılından bu yana 14 yıl zaman geçmiş. Bu 14 yıllık süreç içerisinde biz de sizin gibi işlerimize ve gücümüze baktık. Siyaset düşünülür mü diye tartışılırken, gittiğimiz her yerde sağ olsun vatandaşlarımız bize bir takım telkinlerde bulundular. Akabinde de neden aday olmadığımı sordular. Bu son aylarda bunlar daha da yoğunlaşarak arttı. Ben de bu güzel dilek ve temennilere bir karşılık olması açısından, o insanlara saygısızlık olmasın diye aday adaylığımı açıklamak mecburiyetinde kaldım. Demek ki 10 yıllık süreci içerisinde herhalde iyi izler bırakmışız, iyi anılar bırakmışız ki vatandaşlarımız bu teveccühüne mazhar olduk. 10 yıllık süreçte kılı kırk yararak, adaletli bir şekilde işlerimizi yürütmeye özen gösterdik. Milletin hakkını devlete, devletin hakkını yedirtmemeye gayret ettik. Adalet prensipleri çerçevesinde 10 yıllık sürecimizi geçirdik. Bundan sonra da inşallah Allah takdir ederse bu aday adaylığı sürece, hayırlısı ile neticelenir ve aday olursak, seçimi almak için yarış devam edecek. İnşallah adaletli bir seçim olacak. Aday olursam eğer, seçimi alacağıma da inanıyorum” diye konuştu.