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04 Haziran 2018 18:29

U17 Ligi şampiyonu Yeni Orduspor

Yeni Orduspor U17 ligi Play-Off final maçında Orduspor’u farklı mağlup ederek şampiyon oldu.

U17 Ligi şampiyonu Yeni Orduspor

04 Haziran 2018 18:29


Karşıyaka 1 Nolu Sahada oynanan müsabakanın ilk devresini Mervan’ın attığı golle 1-0 önde tamamlayan Yeni Orduspor, ikinci yarıda Erce ile farkı ikiye çıkarttı. Bu gole Orduspor Hazar ile karşılık verse de Yeni Orduspor yine Erce’nin golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Yeni Orduspor’a kupasını ASKF Başkanı Mustafa Kılıç verirken sporcular ve aileleri şampiyonluğu doyasıya kutladı. Mor-beyazlılar kupaya gelirken çeyrek finalde Ünye 1957Spor’u 5-0 yarı finalde Altınordu Belediyespor’u 5-1 mağlup etmişti.


U17 Ligi Ordu şampiyonu Yeni Orduspor, Ordu’yu Giresun grup merkezinde oynanacak olan Türkiye şampiyonasında temsil edecek.




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