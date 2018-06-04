U17 Ligi şampiyonu Yeni Orduspor

Karşıyaka 1 Nolu Sahada oynanan müsabakanın ilk devresini Mervan’ın attığı golle 1-0 önde tamamlayan Yeni Orduspor, ikinci yarıda Erce ile farkı ikiye çıkarttı. Bu gole Orduspor Hazar ile karşılık verse de Yeni Orduspor yine Erce’nin golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Yeni Orduspor’a kupasını ASKF Başkanı Mustafa Kılıç verirken sporcular ve aileleri şampiyonluğu doyasıya kutladı. Mor-beyazlılar kupaya gelirken çeyrek finalde Ünye 1957Spor’u 5-0 yarı finalde Altınordu Belediyespor’u 5-1 mağlup etmişti.

U17 Ligi Ordu şampiyonu Yeni Orduspor, Ordu’yu Giresun grup merkezinde oynanacak olan Türkiye şampiyonasında temsil edecek.