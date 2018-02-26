U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Ordu’da

Ordu’nun her geçen gün büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını aktaran Mustafa Genç, yapılacak olan en büyük etkinliklerden birisinin de ‘U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’ olduğunu söyledi. Genç, “Bu organizasyon,1-4 mart 2018 tarihleri arasında, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda yapılacak. Organizasyona 60’ın üzerinde ili bekliyoruz, yaklaşık sporcusu ve antrenörü ile bine yakın katılımcı olacak. Güreş adına Ordu’da büyük çalışmalar var. 11 ilçemizde güreş yapılıyor seviliyor. Şu anda toplamda bin 500’e yakın sporcumuz var. Bu sporcularımız her gün şampiyonluk hayali ile mindere çıkıp, antrenman yapıyor. Ordu’da da güreşte isim yapmış bir iliz, bu başarıyı yükseltmek istiyoruz” dedi.

“Organizasyon ile güreşe ilgi arttı”

Müdür Mustafa Genç, düzenlenen organizasyon ile Ordu’da güreşe olan ilginin arttığına dikkat çekerek, “U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası 23 yaş altı şampiyonlar ilimizde olacak. Bu da federasyon ile birlikte yürüttüğümüz güzel bir etkinlik. Bu sayede ilimizde güreşe olan ilgi daha da arttı. Özellikle daha çok yağlı güreş yapılıyor ama minder güreşinin ön plana çıkması lazım, bunun için daha fazla gayret gösteriyoruz. Çünkü olimpiyatlarda minder güreşi ile temsil ediyoruz. Minder güreşini Ordu’da daha etkin kılmak için bu büyük organizasyonu ilimize getirdik. Böylelikle de Ordu güreşine büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Şampiyonanın öneminden de bahseden Genç açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu çok önemli bir şampiyona çünkü ‘yıldızlar’ ve ‘gençler’ kategorisinde Avrupa Dünya Şampiyonası’nda milli forma giymiş güreşçilerimiz de bu organizasyona katılacak. 23 yaşta da Avrupa Dünya Şampiyonası var. İlimizde şampiyon olan sporcular, ülkemizi temsil edecek. Bu bakımdan çok önemli bir organizasyon, katılım da bu nedenle oldukça yüksek. Organizasyon 3 gün olarak planlanmıştı ancak katılımın çok olması nedeniyle 4 güne çıktı.”