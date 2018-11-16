Üçüz ninelerin Hacer'i trafik kazası geçirdi

Ordu'da 86 yıl hiç ayrılmayan ve 2 yıl önce kardeşlerini kaybettikten sonra ikiz kalan ninelerden Hacer Sarı (88), geçirdiği trafik kazası sonrası yaralandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 88 yaşındaki üçüz ninelerden Hacer Sarı'ya, kontrol amaçlı gittiği sağlık ocağından çıktığı esnada, geri geri gelen bir ekmek fırınına ait minibüs çarptı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Sarı'nın boynunda ve burnunda kırık olduğu belirlendi. Tedavisi tamamlanan Sarı'nın taburcu edileceği öğrenildi.

2 yıl önce kardeşleri vefat etmişti

Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı ve ilgi gösterdiği üçüz kardeşler, Hayriye Sarı'nın 2 yıl önce vefat etmesi sonucu ikiz kalmıştı. İkiz kalan nineler, bir kaç gün önce verdikleri röportajda, vefat eden kardeşlerini unutamadıklarını, nereye baksalar kardeşlerinin izine rastladıklarını söylemişlerdi.