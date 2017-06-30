Uğur Gürsoy’a veda

88 yaşında hayatını kaybeden Gürsoy, Ordu’nun sosyal ve kültürel hayatında önemli izler bıraktı.

Uğur Gürsoy için ilk tören, OBBKT salonunda ailesi, sanatçı arkadaşları ve yakınlarının katılımıyla gerçekleşti. Gürsoy hakkında duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı törenin ardından, Ordu Büyükşehir Belediyesi merkez yerleşkesi önünde protokolün ve Orduluların katılımıyla ikinci tören düzenlendi. Törende ilk konuşmayı yapan Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın, yaşamını Ordu iline adayan Uğur Gürsoy’u gazeteciliğin duayeni olarak gördüklerini ve bu ismi her daim yaşatacaklarını belirtti.

Samsun Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Necdet Uzun ise Ordu basınının yeni jenerasyonunun Uğur Gürsoy’dan çok şey öğrendiğine vurgu yaparak, “Sayın Gürsoy’un bize öğrettiği; ilkeli duruş, adam gibi gazetecilik ve haberi namusumuz olarak bilmektir” dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da iyi insanların kolay yetişmediğine değinerek, “Uğur ağabeyimiz, bu zamana kadar Ordumuz için hep iyi örnekler oluşturdu” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, “Allah mekânını cennet eylesin” diyerek başladığı konuşmasında, “İlimizin sosyal ve kültürel hayatında derin izler bırakmış, birçok kabiliyeti ve önemli sıfatı kendisinde bulundurmuş, Ordu aşığı ve Ordu sevdalısı Uğur Gürsoy’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bize miras olarak bıraktığı OBBKT’yi en güzel şekilde yaşatacağız” şeklinde konuştu.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da yaptığı konuşmada, herkesin dünyada misafir bulunduğunu ve önemli olanın geride önemli eserler bırakmak olduğunu ifade etti. Uğur Gürsoy’un da geride çok güzel eserler bıraktığına vurgu yapan Vali Balkanlıoğlu, en önemli eserinin ise OBBKT ve güzel anıları olduğunu söyledi.

Gazeteci-yazar ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Kurucusu Uğur Gürsoy’un cenazesi, törenin ardından Aziziye (Yalı) Camisi’nde cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.