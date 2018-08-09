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09 Ağustos 2018 13:48

Ulaştırma Bakanı Turhan: "Selin yaraları kısa sürede sarılacak”

Ordu’nun Ünye ilçesindeki sel bölgesini inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Devlet ve hükümet olarak vatandaşlarımızın yanındayız.

Ulaştırma Bakanı Turhan:

09 Ağustos 2018 13:48

Ne gerekiyorsa yapılacak, selin yaraları kısa sürede sarılacak” dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu-Samsun karayolu üzerinde bulunan ve sel sonrası yıkılan Cevizdere Köprüsü’nü inceledi. Sel felaketinin yoğun olarak yaşandığı ve köprülerin yıkıldığı Cevizdere Mahallesi’ni gezen Bakan Turhan, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’dan bilgiler aldı.


Vatandaşların sorunlarını dinleyen Bakan Turhan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor. Dün akşam da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bölgede incelemeler yaptı. Devlet ve hükümet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Ne gerekiyorsa yapılacak, selin yaraları kısa sürede sarılacak” diye konuştu.



Yararlıları hastanede ziyaret etti


Yaşanılan selde yaralanan iki vatandaşı hastanede ziyaret eden Bakan Turhan, Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güray Yılmaz’dan yaralılar hakkında bilgi aldı. Turhan daha sonra beraberindeki heyetle Fatsa ve Ordu’ya geçti.




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