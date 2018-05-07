Ülkü Ocaklarından Diriliş Gecesi

Ünye Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen gecede söz alan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Ordu Milletvekili Aday Adayı Ahmet Erkan Birben, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un mesajlarını okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Kur’an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Gecede konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ünye İlçe Başkanı Bedri Kesimoğlu, "Bu gece bir olmanın gecesidir. Bu gece dün bir olduğumuz gibi bundan sonrada bir olacağımızı vatan toprağının dört bir yanına ilan etme gecesidir. Bu gece Türk milliyetçilerinin Yunus Emre şehri olan Karadeniz’in İncisi Ünye’den tüm dünyaya sestir. Bu gece diriliş gecesidir" dedi.

Ne Mutlu Türküm Diyene

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ordu İl Başkanı Gökçer Sağlam, "Bildiğiniz gibi Türkiye’nin son 51 yılına damgasını vuran milli, manevi, İslami ve antiemperyalist düşünceye sahip olan Ülkü Ocakları yüce Türk milletinin gençliği için var gücüyle çalışmaktadır. Yarınlardan ülkemizi emin ellere teslim edebilmek adına var gücümüzle çalışmak ve Türk gençliğini örf, adet ve geleneklerine bağımlı bir şekilde şuurlu şekilde yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve yegâne gayemiz budur. Dünyanın bilgi üretilerek yönetildiği günümüzde gençliğin önemi giderek artmaktadır. Bu çerçevede gençlik üreten, düşünen, gelişen ve geliştiren yapının parçası olmadığı müddetçe bulunduğu topluma hiçbir fayda sağlamayacaktır. Ne mutlu türküm diyene" diye konuştu.

"24 Haziran’da güneş doğacak"

MHP 21. Dönem Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "İşte ülkücülerin dikkate alması gereken tarih 24 Haziran’da inşallah bir güneş gibi bütün Türkiye’yi aydınlatacaktır. Bugün burada Ülkü Ocakları olarak gösterdiğiniz bu birliktelik inşallah Türk gençliğinin yarınlarını aydınlatacak, Türkiye’yi büyük devlet yapma yolunda ilerletecektir. Bu salondakiler bu davaya gençliklerini, çocukluklarını ve hayatlarını verdiler. Ülkücü hareketin şehitlerimiz var ki her birinin ismini duyduğumuzda gözlerimizden yaş akar. Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin toprağın kara bağrına girmiş beş bin şehidi var. Allah mekânlarını cennet etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

Gecede konuşmaların ardından mehter takımının gösterileri ilgiyle izlendi. Ardından Ülkü Ocakları Genel Merkez Sanatçısı Ozan Manas sahne alarak sevilen şarkılarını okudu. Ozan Manas’ın ardından açık artırma ile Alparslan Türkeş’in fotoğrafı ile Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı sahibini buldu. Gecede son olarak herkesin merakla beklediği Ülkü Ocakları Genel Merkez Sanatçısı Ali Kınık sahne alarak dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünye Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen geceye MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Ordu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Gökçer Sağlam, MHP Milletvekili Aday Adayları Fazlı Yüksel, Ahmet Akkaya, MHP İlçe Başkanları, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ilçe başkan ve yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.