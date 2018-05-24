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24 Mayıs 2018 14:32

Ulubey’de içme suyu sorununa neşter

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey ilçesinde geniş bir bölgenin içme suyu sorunlarını çözecek projenin çalışmalarına başladı.

Ulubey’de içme suyu sorununa neşter

24 Mayıs 2018 14:32

İçerisinde Durak, Güvenköy, Kalıcak ve Kumanlar Mahallesi’nin de yer aldığı projede, toplam 20 bin 500 metre içme suyu hattı imalatı yapılacak.


Geniş bir havzanın içme suyu sorununu çözecek olan çalışmaların Durak Mahallesi’nde başladığını belirten OSKİ Genel Müdürlüğü, mevcut hatlarda boru çapları ile dağılım sisteminin düzensiz olmasından dolayı su kaynaklarının verimli kullanılmadığını, bölgede bazı evlerin içme suyu ihtiyacını küçük yerel kaynaklardan sağladığını ve bu sebepten yaz aylarında havanın kurak gitmesi ile nüfusun artmasından dolayı su kaynaklarında sorunlar yaşandığını ve böylece yeni projenin hayata geçirilmesine karar verildiğini açıkladı.


Yapılan açıklamada, geniş bir havzayı kapsayan projede içme suyu hattının toplam 20 bin 500 metreyi bulacağı ve şantiyenin kurulmasıyla çalışmaya başlayan ekiplerin 200 metre içme suyu hattı imalatını tamamladığı belirtildi. Çalışmaların sona ermesinin ardından ise düzensiz ve dağınık olan içme suyu sisteminin düzenli hâle geleceğine vurgu yapıldı.




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