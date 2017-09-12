Ulubey’e yayla suyu

Gölköy ilçesi Konak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan su kaynaklarından Ulubey ilçesi arıtma tesisine kadar uzanan içme suyu isale hattı yeniden döşeniyor. 23 km uzunluğundaki isale hattından sağlanan su ile Ulubey ilçe merkezi ile birlikte Oyumgürgen, Elmaçukuru, Kardeşler ve Şahinkaya gibi birçok köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezleri yararlanacak.

İki etap halinde yürütülen çalışmaların ilk etabında Şekeroluk Mahallesi’ne 500 metreküplük içme suyu deposu inşa edildi. Ardından bu depo ile Ulubey İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında kalan 14 km’lik hat yenilendi. İkinci etapta ise Konak Mahallesi ile Şekeroluk Mahallesi’nde bulunan 500 metreküplük depo arasındaki isale hattının yenileme çalışmalarına başlandı. Toplam 23 bin 838 metre uzunluğundaki hattın 4 bin 130 metresi yenilenirken, geriye kalan kısımdaki çalışmalara ise devam ediliyor.

Ayrıca sürdürülen proje kapsamında su kaynaklarının düzenli bir şekilde depolanarak hatlara akmasını sağlayacak şekilde 1 adet su alma yapısı ve 4 adet kaptaj inşa edilecek. Proje tamamlandığında toplam 37 bin 838 m içme suyu hattı yenilenerek bölge halkına hizmet verecek.