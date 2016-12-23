Ulugöl buz tuttu, vali üzerinde yürüdü

Ordu’nun doğal güzelliğiyle bilinen ve Türkiye’nin 36’ncı tabiat parkı ilan edilen Ulugöl, soğuk hava dolayısıyla buz tuttu.

Sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen ağaçların göle yansımasıyla birlikte, doğaseverler tarafından fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirilen Ulugöl’ü Vali İrfan Balkanlıoğlu da ziyaret ederek, donmuş gölün üzerinde uzun süre yürüdü. Gölköy ilçe merkezine 17 kilometre mesafede, 70-80 metre derinliğinde 80 hektarlık bir alana sahip olan Ulugöl’ün yüzeyinin donması ayrı bir güzellik oluşturdu.

Ulugöl’ün milli park olduğunu ve büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla Ulugöl’ün ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade etti ve Ulugöl’ün kış güzelliğini de yakından görmek amacıyla geldiğini kaydetti.

Vali Balkanlıoğlu, “Ulugöl, baraj gölü ya da bir gölet değil. Tabandan kaynayan su, tertemiz berrak ve içme kıvamında. Çevresi ise tamamen bakir ormanlarla kaplı. Burası çok güzel bir yer ve barınma imkanı da bulunuyor. Ahşap ve çam kokulu bungalov evlerde kalarak burada çok rahat, huzurlu bir şekilde tatil yapabilirsiniz” dedi.



Vali gölün üzerinde yürüdü

Vali Balkanlıoğlu, ”Fırsat buldukça ben Ulugöl’e geliyorum. Misafir etmek istediğimiz arkadaşlarımızı buralara getiriyoruz. Yolu biraz zahmetli ancak o zahmete katlanıp buraya gelenler ‘Geldiğimize gerçekten değdi. Biz böyle güzellik görmedik’ diyerek, Ulugöl’le ilgili güzel duygularını dile getiriyorlar. Biz herkesi Ulugöl’e bekliyoruz ve şuanda da gölün üzerindeyiz. 70-80 metre suyun üzerinde korkusuzca kalabiliyoruz. Çünkü 25-30 cm kalınlığında buz var. Ulugöl, her mevsim bir başka güzel” diye konuştu.

Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert ise, “Ulugöl’ümüze herkesi davet ediyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimiz özellikle sonbaharda ilçemizi ve Ulugöl’ümüzü ziyaret etmeye başladılar. Hedefimiz, 2019 itibariyle sayısızca turisti buraya taşımak olacak” şeklinde konuştu.

Ulugöl ziyaretinde, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Gürgentepe Kaymakamı Abdülkadir Umut Kasman, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert’te hazır bulundu.