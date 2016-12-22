Ünal: “Ordu ekonomisindeki sıkıntı ikiye katlandı”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkanı Ufuk Ünal, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıların yanı sıra fındıkta da beklenen fiyatların oluşmaması sebebiyle Ordu ekonomisinin zor günler geçirdiğini söyledi.

Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındıkta fiyat istikrarsızlığı devam ediyor. Sezona 15 TL seviyelerinde başlayan fındık fiyatları 4 aylık süreçte 5 TL’ye varan düşüşlerle 10 TL seviyelerine sabitlendi. Ordu Ticaret Borsası’nda 50 randıman kabuklu fındığın kilogram fiyatı iki haftadan bu yana 10.25 TL’ye sabitlenmesi ile üreticiler bu durumdan olumsuz etkilendi. Yaşanan fiyat düşüşleri üreticinin yanı sıra ekonomisinin yüzde 80’ini fındığa bağlı olan Ordu ekonomisini de olumsuz etkilediği belirtildi. Konuya ilişkin açıklamaya yapan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ufuk Ünal, 15 Temmuz olayları, dövizin yükselmesi ve AB ile müzakerelerin sekteye uğraması gibi olayların ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini bunun yanı sıra fındığın istenilen seviyede satılmaması ile de Ordu ekonomisinin zor günler geçirdiğini belirtti.



“Ekonomide daralma söz konusu”

Türkiye’de yaşanan terör olayları ve dış siyasette yaşanana bazı olayların ekonomide daralmalara yol açtığına dikkat çeken OTSO Meclis Başkanı Ufuk Ünal, “Şu günlerde ülkemizde ekonomik anlamda bir daralma var. Yıl sonunun gelmesi sebebi ile piyasaya para girişlerinde ciddi manada azalmalar yaşanıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu süreçte önemli sorunlar yaşadık. İlk olarak 15 Temmuz darbe girişiminden başlayan süreçle birlikte dövizin artması, AB’nin müzakereleri durdurma kararı alması ve terör eylemleri gibi olaylardan dolayı ekonomimizde bir daralma söz konusu” dedi.



“Ordu’daki ekonomik sıkıntı ikiye katlandı”

Yaşanan ekonomik daralmanın yanı sıra fındık fiyatlarındaki düşüşlerle birlikte Ordu ekonomisinin zor bir süreç geçirdiğini aktaran Ünal, “Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıların yanı sıra ekonomisi fındığa bağlı olan ilimizde de fındık fiyatlarında artış yaşanmaması, üreticinin fındığını satmamasına sebep oldu. Bu durum genel ekonominin sıkıntılarının yaşandığı Ordu’da fındığında satılmaması sebebi ile ekonomik sıkıntılar ikiye katlandı. Çünkü Ordu ekonomisi fındıkla dönen bir yapıya sahip. Fiyatlar sebebi ile üretici az olan fındığını da pazara indirmeyince ilimizdeki bütün sektörler olumsuz şartlardan etkilendi” diye konuştu.

Türkiye’nin içinde bulunduğu zor süreçten biran önce çıkmasını istediklerini belirten OTSO Meclis Başkanı Ufuk Ünal, fındığında ilerleyen günlerde hak ettiği değeri alması gerektiğini sözlerine ekledi.