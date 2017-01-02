Ünal: “Türkiye bölünemez”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkanı Ufuk Ünal, Türkiye’nin tüm iç ve dış saldırılara rağmen ayakta duran ve tüm olumsuz hadiselere meydan okuyan bir ülke haline geldiğini belirterek, “Eğer bugün yaşadığımız olaylar 15-20 yıl öncesinde yaşansaydı büyük siyasi çalkantılar, ekonomik krizler ve devaülasyonlar yaşanırdı” dedi.

Ufuk Ünal yaptığı açıklamada, 2016 yılında darbe girişimlerine, terör saldırılarına, iç ve dış siyasi engellemelere rağmen Türkiye’nin her şeye rağmen ayakta duran, mücadele eden ve problemlerin üzerine giden güçlü bir ülke olduğunu kanıtladığını ifade etti. Bütün bu yaşanılan sorunlara rağmen devasa yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Ünal, “2016 yılı son 15 yılda yaşamadığımız kadar acı, üzüntü verici, ekonomik anlamda Türkiye’yi zorlayıcı ve birçok olaya sahne oldu. Dünyada Türkiye’yi sindirmek isteyen yapıların rol aldığı bu saldırı ve olayların bir tanesi dahi geçmiş yıllarda, 15-20 yıl önce yaşanmış olsaydı ekonomik depremler, devalüasyonlar, siyasi çalkantılar, olumsuz stratejik değişimler olurdu. Ancak tüm bunlara rağmen ülkemiz sağlam temeller üzerine otururken, ekonomik anlamda ciddi bir yapıya kavuştu. Ayrıca tüm iç ve dış saldırılara rağmen ayakta duran ve tüm olumsuz hadiselere meydan okuyan, bölgesinde olaylara müdahale eden lider bir ülke konumuna geldi” diye konuştu.

Ünal, yılbaşı geçesi İstanbul-Ortaköy’de yaşanılan terör saldırısını da şiddetli ve nefretle kınadığını ifade ederek, “Türkiye ne zaman ayağa kalkan bir ülke haline gelirse bu tür olaylarla hep karşılaşıyor. Son 100 yıllık tarihi olaylara bakıldığında terör her zaman kendi kanında boğulmuş ve yenilmiştir. Bunda da öyle olacak ve terör Türkiye’ye diz çöktüremeyecek, bu milleti bölemeyecektir. Bu olaylara rağmen Türk milletinin gösterdiği dirayet, birlik ve bütünlük anlayışı takdire şayandır. Bu birlik ve bütünlük ile Türkiye bugünleri aşacaktır" şeklinde konuştu.