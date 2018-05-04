ÜNÇEK’ten dereceye girenlere ödül

Bilgi ve Kültür Yarışmaları kapsamında ‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz’ temalı ve “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü” konulu bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye genelinde Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından 11 farklı kategoride düzenlenen, Ünye, Akkuş, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde 08 Nisan 2018 Pazar günü 28 sınav merkezinde proje ortağı ÜNÇEK organizasyonuyla yapılan Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması’nın ödül töreni Ünye’de bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, dernek başkanının açılış konuşması ve yarışmayla ilgili farklı slayt ve video gösterileri ile devam etti.

“Yola çıkmak isteyene yol açık”

ÜNÇEK Başkanı Hüseyin Dikici yaptığı konuşmada, "Gayemiz cemiyete, topluma, ülkemize ve ümmete faydalı olacak nesillerin yetişmesine katkı sağlamak. Bunu bireysel olarak kendimize ve toplum hayatına yaşatılması ve anlatılmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl ‘Yola çıkmak isteyene yol açık’ sloganıyla başlattığımız Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü konulu bilgi yarışmasını tertip ettik. Kur’an-ı Kerim ve Sünnetin öğrenilmesini ve buna uygun yaşanmasını sağlamak, dinimizin güvenilir kaynaklardan daha doğru anlaşılmasına ve anlatılmasına destek olmak istiyoruz" dedi.

10 farklı kategoride yarıştılar

Dernek Başkan Yardımcısı İshak Sarı, yarışma kategorileri hakkında bilgi vererek, “Derneğimiz (ÜNÇEK) öncülüğünde düzenlenen yarışmada, katılımcıların Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü konusunda bilgileri ölçüldü” diye konuştu.

Programda ödül alanlar ise A Kategorisi: Akkuş Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Beril Yılmaz birinci, İkizce İlkokulu öğrencisi Meryem Betül Yılmaz Akyazı ikinci, Ünye Kaledere İlkokulu öğrencisi Muhammed Enes Demir üçüncü.

B Kategorisi: İkizce Kaynartaş Ortaokulu öğrencisi Melike Civelek birinci, Ünye İmamhatip Ortaokulu öğrencisi Bedirhan Kayış ikinci, İkizce Kaynartaş Ortaokulu öğrencisi Nisanur Uslu üçüncü.

C Kategorisi: Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sümeyye Kılıç birinci, Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Sena Ateş ikinci, Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi öğrencisi Melike Çandır üçüncü.

D Kategorisi: Reha Enginar birinci, Zümre Nur Çetin ikinci, Nida Demir üçüncü.

E Kategorisi: Fatma Nihal Kırman birinci, Ayşe Öğüt ikinci, Ünye Şehit Cemal Mutlu İlkokulu uzman öğretmeni Hakan Şaşmaz üçüncü.

Programa Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, Milli eğitim Müdürü Tamer Uysal, Ünye Kent Konseyi Başkanı Musa Özgür Kıroğlu, Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, Sivil Toplum Kurumu Temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.