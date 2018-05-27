Üne’de Zara konseri

Ünye Belediyesi tarafından "7. Ramazan Etkinlikleri" kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda sahneye çıkan Zara, sevilen eserlerini hayranları için söyledi. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı Zara, "Böyle bir konserde ilk defa bu kadar heyecanlandım" dedi.

Sahnede 2 saat kalan Zara gördüğü ilgi karşısında bir türlü konserini bitiremedi. Zara, "Yorulmak bilmedik" ifadesini kullandı.

Konser esnasında küpesinin birini düşürdü

Konser esnasında küpesinin birini düşüren Zara’ya Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Merak etmeyin bizden size bir küpe hediye olsun" dedi.

Konserde Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Hamide Aydemir Demir, Zara’ya çiçek ve plaket verdi.

Programa ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.