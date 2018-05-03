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03 Mayıs 2018 11:53

Üniversite öğrencileri minikleri sevindirdi

Ordu’nun Ünye ilçesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen "Çocuk Esirgeme Programı" ile Ünye Çocuk Yuvasındaki 45 minik doyasıya eğlendi.

Üniversite öğrencileri minikleri sevindirdi

03 Mayıs 2018 11:53


Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programda çocuklar alkışlar eşliğinde programa giriş yaptı. Programda bulunan palyaço ve diğer çizgi film karakterleri ile dans eden çocuklar doyasıya eğlenirken üniversite öğrencileri ise miniklere eşlik etti.


Her organizasyonda yaşlıların düşünüldüğü kadar miniklerinde düşünülmesini gerektiğini söyleyen Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı Mertcan Yavuz, "Yaşlılarımıza, öğrencilerimize, yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkmak lazım. Bizler de bizden önce bu dernekte görev almış büyüklerimizden örnek alarak, böyle bir program düzenledik. Bugün yaşlılarımız yapılan etkinliklerde miniklerimiz de faydalansın istedik. Önümüzdeki günlerde ise bizler öğrenciler olarak farklı organizasyonlar gerçekleştireceğiz" dedi.


Program sonunda öğrenciler için hazırlanan kutlama pastası kesilerek öğrenciler tarafından miniklere çeşitli hediyeler verildi.




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