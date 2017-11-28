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28 Kasım 2017 16:30

Ünlü gitarist Galina Vale, ODÜ’de konser verdi

Dünyaca ünlü gitarist, uluslararası festivallerin aranan yüzü, ünlü gitarist Galina Vale, Ordu Üniversitesinde konser verdi.

Ünlü gitarist Galina Vale, ODÜ’de konser verdi

28 Kasım 2017 16:30


Henüz 8 yaşındayken Ukrayna Devlet Televizyonuna çıkıp, 12 yaşında Kharkov Filarmoni Senfoni Orkestrası ile ilk gitar konçertosunu veren dünyaca ünlü gitarist Galina Vale, turne kapsamında geldiği Türkiye’de Ordu’yu ziyaret etti. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Konferans Salonunda öğretim üyeleri ve üniversite öğrencilerine sevilen parçalarını çaldı. İki bölümden oluşan konserde Galina Vale, salonda bulunanlara her zaman hatırlayabilecekleri bir gitar resitali sundu.


Konser sonrasında ODÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan, Galina Vale’ye günün hatırası olarak bir plaket takdim etti.




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